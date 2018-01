Auch als Außenminister hat sich Gabriel im Juni dieses Jahres noch dafür stark gemacht, dass der Bundestag Mitsprache bei den Genehmigungen für Waffenexporte erhält. Bislang entscheidet der geheim tagende Bundessicherheitsrat (BSR) darüber, dem neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) acht weitere Kabinettsmitglieder angehören - darunter Sigmar Gabriel. Er forderte zudem, dass der Export bestimmter Waffen in Länder außerhalb von EU und NATO ganz verboten werden soll.



Die Haltung der SPD in der Frage der Rüstungsexporte wird im aktuellen Wahlprogramm deutlich. Darin steht klar: "Die SPD steht für eine weltweite Abrüstung." Deutschlands Waffenhandel solle massiv eingeschränkt werden. Entsprechend hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Rahmen seiner Warnung vor einer erneuten Flüchtlingskrise den Stopp der Waffenverkäufe in Krisenregionen gefordert. Ähnlich lauten die Aussagen von Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in ihren Wahlprogrammen - verbunden mit Forderungen nach einem Waffenexportgesetz. CDU/CSU und AfD hingegen thematisieren Waffenverkäufe nicht.