Tim Berners-Lee hat eine Seitenbeschreibungssprache entwickelt. Mit der Hypertext Markup Language (HTML) legte er fest, wie die Dokumente auszusehen haben, die im World Wide Web abrufbar sein sollen. Seine Grundidee: Von einer Anmerkung oder Fußnote direkt per Mausklick in das nächste Dokument springen und dann von dort aus ein drittes Dokument mit Hintergrundwissen öffnen und lesen. Nicht mehr durch die Bibliotheken rennen und darauf warten, dass ein Buch aus dem Magazin zwei, drei Stunden nach der Bestellung geliefert wird.



Das schlug ein in der akademischen Welt. Sofort kam der Einwand: Ich will in meinen Laborberichten aber auch Bilder, Grafiken, Fotos veröffentlichen. Die sollen genauso recherchierbar sein wie Texte. Das haben die Entwickler um Tim Berners-Lee umgesetzt und am 30. April 1993 veröffentlicht und zeitgleich war damit auch die WWW-Software öffentlich, also Software für einen Browser, für eine Suchmaschine, ein Betriebssystem für Web-Server.