Silvesterfeuerwerk in Sydney.

Quelle: Brendan Esposito/AAP/dpa

In Deutschland bereiteten sich die Menschen noch auf den Silvesterabend vor - da hatte das neue Jahr im Pazifik und in Australien schon begonnen. Den Start machten wie immer Einwohner von Pazifikinseln, gefolgt von Neuseeland und Australien.



Die südkoreanische Hauptstadt Seoul läutete das neue Jahr mit einer traditionellen Glockenschlag-Zeremonie ein. Die Bronzeglocke im Bosin-Pavillon im Zentrum der Millionenmetropole ertönte ab Mitternacht genau 33 Mal. Die Zahl symbolisiert in Korea Glück.