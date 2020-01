Feuerwerk am Strand Copacabana in Rio de Janeiro.

Quelle: Bruna Prado/AP/dpa

Weltweit haben die Menschen den Jahreswechsel gefeiert. Als Erste - um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) - begrüßte Samoa das Jahr 2020. Im australischen Sydney gab es trotz Buschbränden um 14 Uhr MEZ ein großes Feuerwerk.



In Japan erklangen um 16 Uhr MEZ die Glocken der Tempel 108 Mal. In Moskau lagen sich viele um 22 Uhr MEZ am Roten Platz in den Armen. In Madrid wurde an der Puerta del Sol bei jedem Glockenschlag eine Weintraube gegessen. In Rio de Janeiro haben Hunderttausende das Feuerwerk über dem Atlantik beobachtet.