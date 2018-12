Sicher, noch ist es nicht so weit. Aber es war 2018 unübersehbar, wie sich tektonischen Verschiebungen gleich die Dinge in Richtung einer chinesischen Dominanz bewegen. Mich hat dabei immer wieder überrascht, wie wenig das bislang in Deutschland und Europa diskutiert wird. Wie sehr wir mit uns selbst beschäftigt sind und dem, was in Washington wieder Breaking News ist.



Vielleicht liegt es daran, dass ich seit gut vier Jahren in China lebe und sich meine Perspektive verändert hat. Aber ich staune, wie sehr China oft noch als das Land der Copycats angesehen wird, das irgendwie aufstrebend und wichtig, aber letztlich doch weit weg ist. Das ist falsch. 2018 hat gezeigt, dass China wirtschaftlich, technologisch und militärisch Weltmacht ist.



Es ist letztlich unwichtig, ob uns China interessiert oder ob wir es für ein Land halten, in dem gelegentlich ein Sack Reis umfällt. China kommt zu uns, macht seinen Einfluss geltend und seinen Willen, gestaltet und verändert - manchmal auch mit jener brachialen Macht, mit der es sich gerade einen Weg bahnt in Pakistan, um die die höchsten Berge der Welt zu überwinden.