Viel bemerkenswerter war, was sich in den Innenstädten der Gastgeber abspielte: Aus der ganzen Welt kamen Fans, um ihre Mannschaften anzufeuern - und was sie erlebten, ließ ihren Blick auf Russland einen anderen werden. Kühl, distanziert, ruppig? Von wegen! Russland zeigte seine Herzlichkeit in all seinen Facetten - und das reichlich.