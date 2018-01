Tagein, tagaus hockte der deutsche Philosoph im Lesesaal der British Library in London und recherchierte für sein großes Buch - die "ökonomische Scheiße", wie er es selbst nannte. Mitunter hatte Marx eine monatelange Schreibblockade, mal wegen eines Leberleidens, dann wegen eines Penis-Geschwürs, das er seinem Geldgeber und "best buddy" Friedrich Engels ausführlich beschrieb. "Nun ja", reagierte der, "wir sind so an diese Entschuldigungen für die Nichtvollendung des Werks gewöhnt!"