Die 2015 eingeführte Regel bestimmt, dass in Betrieben mit konkurrierenden Gewerkschaften nur der Tarifvertrag gilt, der mit der mitgliederstärksten Gewerkschaft ausgehandelt wurde. Damit will der Gesetzgeber erreichen, dass Gewerkschaften miteinander kooperieren, und verhindern, dass Berufsgruppen in Schlüsselstellungen wie etwa Lokführer oder Piloten auf Kosten der Gesamtbelegschaft verhandeln.