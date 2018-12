Für die EU ist der Backstop nicht mehr verhandelbar. "Er ist notwendig", bekräftigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er stellte May lediglich "weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen" in Aussicht. So könnten die anderen EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel am Donnerstag nochmals betonen, dass auch sie nicht wollen, dass die Notlösung jemals in Kraft tritt, und nochmals ausdrücklich ihr Interesse an einem weitgehenden Handelsabkommen samt Nordirland-Lösung bekräftigen.