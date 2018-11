Das erste Kilo der USA ist K20 und seit 1889 im Land, daneben werden dort weitere sieben Platin-Iridium-Kilos aufbewahrt. China bekam ein Kilo im Jahr 1983, als Marktreformen den Staat in einen wirtschaftlichen Riesen verwandelten. Es war das erste Kilo, das in hochpräziser Diamantbearbeitung hergestellt wurde. 1894 wurde Japan das Kilo K39 zugewiesen, das 1958 an Südkorea abgetreten wurde. Das Kilo "würdigt die Fähigkeit der Menschen, zusammenzuarbeiten", sagt Milton. "Es wurde tatsächlich auch als großes Friedenswerk bezeichnet, weil es einer der Punkte ist, an dem sich alle Staaten der Erde mit dem absolut gleichen Ziel treffen."