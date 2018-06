Pamela Metschar von "Brot für die Welt" fährt in einem Boot durch die Felder der sogenannten "floating farms" in der Region Nazirpur. Zahlreiche Farmerfamilien verlieren hier durch Starkregen und Überschwemmungen regelmäßig ihre Ernten und damit ihre Lebensgrundlage. Als Länderbeauftragte für Bangladesch hilft ihnen Pamela Metschar, sich an die veränderten Umweltverhältnisse anzupassen. "Die Bauern erzählen uns regelmäßig, dass das Wasser versalzt, dass die Temperaturen zu hoch sind und bestimmte Pflanzen nicht mehr wachsen. All das passiert schon. Also Klimawandel ist nichts mehr, was irgendwann mal kommt", betont die Deutsche.