Richterin Britta Adrian hat sieben Verfahren an diesem Dienstag. Das bedeutet: Urteile im Zehn-Minuten-Takt. Oft kommen die Akten erst einen Tag vorher. Das ist stressig, trotzdem arbeitet sie gerne fürs Schnellgericht. "Man fühlt sich produktiv, kann viel an einem Tag erledigen", sagt sie. Denn "normale" Gerichtsverfahren ziehen sich zum Frust aller Beteiligten manchmal sehr in die Länge. Viel Schriftverkehr, oft erscheinen die Angeklagten einfach nicht. Am Schnellgericht ist garantiert, dass die Täter auch erscheinen, denn sie sitzen seit der Tat in Haft.