Flüchtlingshelfer sind rund um die Uhr im Einsatz. Quelle: Michele Amoruso/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa

In diesem Jahr sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bereits 2.925 Migranten bei der Flucht über das Mittelmeer gestorben. Zuletzt sei die Lage besonders dramatisch gewesen, berichtete die Organisation. In nur vier Tagen seien fast 2.600 vor dem Ertrinken gerettet worden.



Es sei eine der "härtesten Woche für die Rettungskräfte" gewesen, so IOM-Sprecher Flavio Di Giacomo. Im Vorjahr starben bis Anfang November fast 3.200 Männer, Frauen und Kinder.