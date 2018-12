Der Deutsche Aktienindex (DAX) wird in Abständen von wenigen Sekunden den Handelstag über ermittelt - aus den Kursen der Aktien von 30 großen deutschen Unternehmen, von Bayer bis BMW und von Daimler bis SAP. Das Auf und Ab der Kurse spiegelt sich an der Anzeigetafel im Handelssaal der Frankfurter Börse - während der Löwenanteil des Handels längst über superschnelle Computer rund um den Globus erfolgt.



In der Grafikkurve des Index' bündeln sich die Meinungen der großen Geldanleger: Wird es mit der Wirtschaft bergauf gehen? Wie entwickelt sich die Konjunktur? Wie sind die Gewinnaussichten der Unternehmen? Dabei kann es, weil stets die Zukunftsprojektionen gehandelt werden, zu irrationalem Überschwang kommen, wie einmal ein amerikanischer Notenbankchef es nannte. Und natürlich auch zu Angst und Panik, schließlich geht es um viel, und die Zukunft ist ungewiss.



Daher mag es hin und wieder so scheinen, dass sich die Börse völlig vom tatsächlichen Wirtschaftsgeschehen abkoppelt. Von Dauer aber ist das nicht, sagt Experte Robert Halver von der Baaderbank: Am Ende zählt, was die börsennotierten Firmen liefern und leisten. Der verstorbene Börsen-Altmeister André Kostolany verglich das alles einmal mit Herrchen und Hund: Beim Spaziergang läuft der Hund mal voraus, mal bleibt er zurück, während sein Herr voranschreitet. Am Ende, zu Hause angelangt, sind sie aber beieinander: Der Herr ist die Wirtschaft, der Hund ist die Börse …

