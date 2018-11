In einer Mess-Welt, die weder beim Nanometer (Millionstel Millimeter) noch bei der Femtosekunde (Millionstel einer Milliardstel Sekunde) aufhört, sind Schwankungen verpönt. Deshalb nun also die Einigung auf das Stabilste, was die Physik bisher kennt: Naturkonstanten wie die Lichtgeschwindigkeit, die Ladung des Elektrons oder das Plancksche Wirkungsquantum bestimmen bald alle physikalischen Einheiten. So wird beispielsweise das Kilogramm bald mit Hilfe solcher Naturkonstanten definiert werden. Die Änderungen treten am 20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag, in Kraft.



Da nicht alle Wissenschaftler nach Frankreich reisen konnten, wurde die Entscheidung per Livestream in einen Hörsaal in Braunschweig übertragen. PTB-Sprecher Simon, der die Konferenz in Versailles vor Ort verfolgte, war sich im Vorfeld sicher, dass die sonst eher nüchternen Wissenschaftler der Forschungsbehörde in Braunschweig dann auch mit einem Glas Sekt anstoßen.