Laut Prof. Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist die derzeitige Waldkrise in Deutschland aber nicht nur eine Folge des Klimawandels. Auch die Art der Waldbewirtschaftung trage eine "erhebliche Mitverantwortung". Es gebe viel zu viele Nadelholz-Monokulturen, oft an Standorten, an denen von Natur aus nicht so viele Nadelbäume wachsen würden.