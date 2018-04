Es gibt mehrere solcher Programme. Das in Deutschland beliebteste heißt "AdBlock Plus" und wird vom Unternehmen "Eyeo" in Köln kostenlos zum Download angeboten. Will ein Webseiten-Betreiber Werbung trotz eingeschaltetem Filter präsentieren, bieten die Blocker ihm an, sich in eine sogenannte "White-list" eintragen zu lassen. Webseiten, die auf dieser Liste vermerkt sind, sind vom Werbe-Bann ausgenommen. Wird eine Seite monatlich mehr als zehn Millionen Mal besucht, verlangen die Werbeblocker Geld für die Aufnahme in die "White-list". Für sie eine Lizenzgebühr, Webseiten-Betreiber nennen es "freikaufen". Der Anwalt eines Medienunternehmens verglich die Praktik gar mit Schutzgelderpressung.