Filmen war das einzige, was ich tun konnte, für mich, für meine Tochter, für die Menschen in Aleppo. Filmemacherin Waad al-Kateab

"Sama, ich will, dass Du verstehst, wofür wir hier kämpfen", heißt es am Anfang des Films. Er zeigt den Alltag in einer belagerten Stadt, in der Bomben einschlagen und acht von neun Krankenhäusern zerstört sind. In der zwei Jungen im Grundschulalter die staubbedeckte Leiche ihres kleinen Bruders küssen, der bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen ist.



Es sind erschütternde Bilder, die viele Zuschauer wohl noch lange in sich tragen werden. "Meine Kamera war eine Waffe", sagte die Syrerin im ZDF-Interview. "Filmen war das einzige, was ich tun konnte, für mich, für meine Tochter, für die Menschen in Aleppo." Sie hoffe, dass möglichst viele Menschen ihren Film sehen und verstehen, was in Syrien passiere.