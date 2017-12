Nur: Was genau mit "regional" gemeint ist, steht nirgendwo zuverlässig geschrieben. "Das hat jeder Händler für sich selbst festgelegt und das kann der Verbraucher gar nicht mehr nachvollziehen", sagt Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Als Beispiel zeigt sie eine Packung Käse, der in Mecklenburg-Vorpommern verkauft wird und damit wirbt, an der Müritz produziert worden zu sein. Das Problem dabei: Geschnitten wurde der Käse in Edewecht in Niedersachsen. "Wenn wir diese Strecke einmal zum Schneiden und dann wieder nach Mecklenburg-Vorpommern zurücklegen, haben wir 800 Kilometer. Da kann von regional natürlich keine Rede mehr sein", so Britta Schautz.