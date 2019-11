Alexander Gauland: Einen Sieg Curios würde der 78-Jährige wohl verhindern wollen, weshalb eine Kandidatur Gaulands in letzter Minute nicht auszuschließen ist, sollte es in Braunschweig einen dritten Wahlgang geben. Bereits bei der letzten Vorstandswahl war der Fraktionschef kurzentschlossen angetreten, um der überraschend kandidierenden Doris zu Sayn-Wittgenstein den Weg nach oben zu versperren. Am liebsten aber würde der Hardliner das Amt des Co-Vorsitzenden abgeben, das er seit Dezember 2017 innehat. Der Publizist aus Potsdam war 40 Jahre lang CDU-Mitglied und als solches unter anderem Staatssekretär in Hessen. Auch er beherrscht das Spiel mit den Provokationen: Einen Sturm der Entrüstung entfachte Gauland etwa, als er im Juni 2018 "Hitler und die Nazis" einen "Vogelschiss in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" nennt.