Ein Patent für sein Rezept hat Fontanella nicht. Manchmal bereut er es, dass er sich seine Idee nicht schützen ließ. Allerdings hat es das Spaghetti-Eis wahrscheinlich so weit gebracht, weil jeder Eismacher es auf seine Speisekarte setzen kann. Nicht nur in Deutschland ist das Spaghetti-Eis überall zu finden. Auch in Italien, dem Mutterland der Eiscreme, erfreut es sich großer Beliebtheit. Sogar den Sprung über den Atlantik hat das Spaghetti-Eis geschafft. In den USA wird es auch gerne gegessen.