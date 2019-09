In der Firma "Intellia Therapeutics" arbeitet Doktor Birgit Schultes daran, Immunzellen - sogenannte T-Zellen - mit CRISPR/Cas so zu verändern, dass sie Krebstumore attackieren können. Veränderte T-Zellen sind für viele Wissenschaftler augenblicklich der Schlüssel, Krebs zu bekämpfen, manche sagen: zu besiegen. "Das Besondere ist, dass man halt das etwas nun heilen kann, was früh überhaupt nicht möglich war. Man kann nun genau an der Ursache dieser Krankheit ansetzen und das ist im Grunde dann auch eine Therapie, die man nur einmal machen muss."



Diesen Traum hegt nicht nur die Wissenschaftlerin Schultes. Überall am Kendall Square arbeiten derzeit viele Dutzend Wissenschaftler mit Hochdruck daran, ihn Wirklichkeit werden zu lassen. In dem kleinen Viertel, nahe dem weltberühmten MIT, gibt es geradezu ein "Race to CRISPR“ - eine Art Wettrennen, wer zuerst Gentherapien mit CRISPR/Cas auf den Markt bringen kann. Denn diese Therapien versprechen nicht nur wissenschaftlichen Ruhm, sondern auch zukünftige Milliardengewinne. Besonders, wenn es um die großen Volkskrankheiten Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen oder etwa Alzheimer geht.