Mehr dazu in planet e. - heute um 16:30 Uhr im ZDF

2016 erwirtschaftete die deutsche Autoindustrie einen Umsatz von gut 400 Milliarden Euro. Drei Viertel aller Fahrzeuge werden exportiert. Die Wirtschaftsleistung der Autoproduktion ist enorm und schlägt sich auch am Arbeitsmarkt nieder. Über 800.000 Menschen arbeiten in Deutschland bei Autobauern und Zulieferern.



Ein Teil des Problems ist der anhaltende SUV-Boom. Die in der Regel stark motorisierten Wagen weisen meist auch einen höheren Treibstoffverbrauch und damit einen höheren CO2-Ausstoß auf. Ein Tempolimit würde hier besonders Wirkung zeigen, sagen die Tempolimit-Befürworter.