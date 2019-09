Laut Traffic hat Indonesien die größte Haifischerei weltweit, gefolgt von Spanien. Auf Platz 3 folgt Indien. Auf der Liste der Top 20 steht aus Europa auch Frankreich auf Platz 13.



Das Geschäft mit Haien ist umstritten. Anders als Kabeljau und andere Fischarten vermehren sich Haie nur langsam und werden deshalb besonders hart von Überfischung getroffen. Die Weibchen werden in der Regel erst ab 18 Jahren geschlechtsreif und haben nur alle paar Jahre wenige Junge. Die Weltnaturschutzunion IUCN schätzt, dass ein Viertel aller Hai- und Rochenarten vom Aussterben bedroht ist. Auch in Deutschland wird Haifisch in Geschäften und Restaurants noch angeboten. Tierschützer verlangen, sämtliche Produkte aus dem Angebot zu nehmen.