Die Fünf-Sterne-Bewegung hingegen argumentierte nach dem Unglück ganz anders: Sie ist Angeli zufolge als Protestbewegung entstanden - gegen große Investitionen, vor allem im Verkehrsbereich. Diese habe die Partei als Verschwendung angesehen. Darum wolle sie die Diskussion gleich in eine bestimmte Richtung führen und die Debatte abwürgen, ob man mehr Geld in neue Autobahn-Projekte hätte investieren müssen. "Deshalb ist es nicht überraschend, dass sich Minister Toninelli so frühzeitig zu Verantwortlichkeiten äußert."



Von der maroden Infrastruktur Italiens werde schon bald niemand in der Regierung mehr sprechen, da ist sich Angeli sicher. Denn noch immer stünden Flüchtlinge und Migration im Mittelpunkt der öffentlichen und politischen Debatte in Italien - und das spiele vor allem der Lega in die Hände. "Sie konnte sich in den vergangenen Monaten vor allem durch ihren harten Kurs gegen Flüchtlinge profilieren. Deshalb hat sie kein Interesse daran, das Thema Infrastruktur zum neuen Steckenpferd zu machen."