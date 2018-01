Mit dem Einspruch beim Obersten Gericht umgeht die Regierung das Berufungsgericht in San Francisco, das bereits einmal gegen Trumps Verfügung entschieden hatte. Das Oberste Gericht dagegen hatte Teile des Erlasses schließlich wieder in Kraft gesetzt. Nach der Entscheidung des Obersten Gerichts müssen Antragssteller aus sechs überwiegend muslimischen Ländern enge familiäre oder berufliche US-Beziehungen vorweisen, um Eintritt in die Vereinigten Staaten zu bekommen. Bei den Ländern handelt es sich um Syrien, den Sudan, Somalia, Libyen, Iran und Jemen.