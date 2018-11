"The BEATLES" (so der offizielle Titel der Doppel-LP mit dem schlichten weißen Richard-Hamilton-Cover) zeigt eine Band kurz vor dem Auseinanderbrechen - und zugleich im Zenit ihrer Kreativität. Vom Düsenjet-Sound zu Beginn des rockigen "Back In The U.S.S.R." bis zum zarten Schlaflied "Good Night": Diese pralle Wundertüte ist so kunterbunt, vielfältig und avantgardistisch wie kein anderes Werk der "Fab Four". In kürzlich erschienenen Remaster-Versionen der Originalsongs sowie Dutzender Demos und Studio-Outtakes lässt sich das Faszinosum "White Album" noch einmal gut nachvollziehen: Hier befanden sich die Briten - ein Jahr nach dem "Sgt. Pepper"-Triumph - auf der Höhe ihres Ruhms, wegen privater Abenteuer und Streitereien aber auch auf der Kippe.