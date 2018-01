Ziegler: … Der Bericht zeigt eine skandalös ungleiche Verteilung der Güter auf dieser Welt, wo die 42 ultrareichsten Milliardäre so viel Vermögen besitzen wie die 3,7 Milliarden ärmsten Menschen der Welt zusammen. Eine Näherin in Bangladesch verdient in ihrem ganzen Leben so viel wie die Chefs führender Textilunternehmen in nur vier Tagen. Und: Die Dynamik ist negativ.