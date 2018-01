Weltwirtschaft, Klimaschutz, Fluchtursachen: Am Freitag und Samstag setzen sich die G20 in Hamburg mit den großen Themen auseinander. Wer die G20 sind, was sie überhaupt bewirken können und warum sie auf so viel Widerstand stoßen - unser Überblick mit den wichtigsten Fakten zum Gipfel.