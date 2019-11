Noch ist die Regel zwar nicht umgesetzt, aber: "So eine politische Verabredung in einem Koalitionsvertrag entfaltet definitiv Signalwirkung", sagt etwa Jürgen Quentin von der "Fachagentur Windenergie an Land". Vom ZDF befragte, in Baden-Württemberg tätige Projektentwickler bestätigen dies: Anlagen, die näher an Siedlungen sind, würde man gar nicht erst planen. Eine Situation, wie sie bald in ganz Deutschland droht.