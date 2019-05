In der Karwoche gilt an bestimmten Tagen, insbesondere am Karfreitag, in vielen Bundesländern ein Tanzverbot. Clubs dürfen dann nicht geöffnet haben, um die Würde des Tages nicht zu schmälern. In manchen Bundesländern gilt das Verbot für das ganze Osterwochenende, in anderen müssen Clubs nur am Karfreitag geschlossen bleiben. Am lockersten sieht man es in Bremen. Dort gilt das Verbot nur am Karfreitag von 6 bis 21 Uhr. Am strengsten ist Hessen. Dort gilt das Verbot am Gründonnerstag von 4 bis 24 Uhr, am Karfreitag und -samstag ganztägig und am Ostersonntag und -montag von 4 bis 12 Uhr.