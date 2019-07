Harpunierter Wal an Bord eines japanischen Walfangschiffes

Quelle: dpa

Japan tritt aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) aus und ist somit formal ab heute, dem 1. Juli, nicht mehr an das seit 1986 geltende Walfang-Moratorium gebunden. Die kommerzielle Jagd in seinen territorialen Gewässern und exklusiven Wirtschaftszonen wird offiziell wieder aufgenommen. Die bisherige Jagd zu offiziell wissenschaftlichen Zwecken in der Antarktis will das Land allerdings komplett einstellen. Seit 1951 war Japan Mitglied der IWC - Daten und Fakten im Überblick.