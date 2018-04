Facebook nimmt, was es an Daten kriegen kann. Sogar, wenn ein Nicht-Facebook-Nutzer eine Seite mit einem Like-Button aufruft, sammelt Facebook seine Daten. "Wir erhalten bestimmte Daten über den Besuch inklusive Datum, Zeit, URL und den Browser-Typ", mussten Facebook-Manager bei einer Anhörung im Kieler Landtag im Jahr 2011 einräumen. Dazu muss nicht einmal der Like-Button angeklickt werden. Diese persönlichen Daten landen auf Facebook-Servern und werden dort weiterverarbeitet. Diese noch vergleichbar harmlose Sammeltechnik betrifft allerdings nicht diejenigen Nicht-Facebook-Mitglieder, die schon einmal die Webseite facebook.com mit ihrem Browser aufgerufen haben.



Wer schon einmal auf facebook.com war, ist über einen sogenannten Cookie mit eindeutiger Kennung bzw. ID identifizierbar. Denn bei einem Aufruf der Facebook-Webseite wird dem Browser ein Cookie genanntes Stückchen Software überspielt, mit dem sich der Browser zusätzlich zur IP-Adresse identifiziert, und zwar spätestens beim Anklicken eines "Gefällt mir"-Buttons. Diese "Software-Plätzchen" bleiben nach dem Besuch der Website facebook.com zwei Jahre im Browser des Anwenders aktiv. Mit diesem Cookie kann in rein technischer Hinsicht ein Computernutzer problemlos identifiziert werden. Die von ihm besuchten Webseiten können in einem Interessen- und Nutzerprofil zusammengestellt werden. Das Verhalten eines solchen Web-Surfers, der noch nicht einmal Mitglied bei Facebook ist, kann also genau nachvollzogen werden.