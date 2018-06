Katarina Barley nimmt am EU-Treffen in Luxemburg teil. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Nach dem jüngsten Facebook-Datenskandal diskutieren die Justizminister der EU am Montag über mögliche Konsequenzen. Die Aussprache über das Datenleck mit bis zu 87 Millionen Betroffenen war auf Wunsch von Bundesjustizministerin Katarina Barley auf die Tagesordnung gekommen, die an dem Treffen in Luxemburg teilnehmen wird.



Ein weiteres Thema ist die Vereinheitlichung des Insolvenzrechts in der EU. Insolvenzverfahren sollen künftig effizienter und rascher beendet werden.