Bis zu 9,4 Millionen Fluggäste sind betroffen. Quelle: Jerome Favre/EPA/dpa

Die Fluggesellschaft Cathay Pacific sieht sich mit einem massiven Datenleck konfrontiert. Wie das Unternehmen in Hongkong mitteilte, gab es unerlaubte Zugriffe auf seinen Datenbanken mit Informationen von bis zu 9,4 Millionen Fluggästen.



In den Datenbanken waren Cathay Pacific zufolge unter anderem Buchungs- und Kreditkarteninformationen, Ausweisnummern oder Emailadressen gespeichert. Der Zugriff war bei Arbeiten am firmeneigenen IT-System bemerkt worden.