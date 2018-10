Dabei hatte sich gerade Google in den vergangenen Jahren als Saubermann in Sachen Cybersicherheit mit einer Null-Toleranz-Politik bei Schwachstellen profiliert. "Project Zero", ein firmeninternes Team von Sicherheitsforschern, durchforstet auch Software anderer auf der Suche nach Lücken - und gibt ihnen dann 90 Tage Zeit, sie zu stopfen, bevor es die Informationen öffentlich macht. Die Vorgehensweise ist umstritten - "Project Zero" förderte aber schwerwiegende Schwachstellen wie die "Heartbleed"-Lücke in der vielgenutzten OpenSSL-Verschlüsselung zutage.