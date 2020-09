Das Parkes-Radioteleskop in Australien.

Quelle: CSIRO/dpa/Archiv

Für die Suche nach außerirdischen Zivilisationen haben Astronomen den bislang größten Datensatz veröffentlicht: Die Initiative "Breakthrough Listen" hat zwei Petabyte Rohdaten von den Radioteleskopen Parkes in Australien und Green-Bank in den USA ins Netz gestellt, teilte die beteiligte Uni von Kalifornien in Berkeley mit. Dies entspricht etwa einer Billion Seiten Text.



Die Teleskope horchten die Milchstraße nach möglichen Signalen Außerirdischer ab. Die Initiative hofft für die Auswertung auf die Hilfe anderer Forscher.