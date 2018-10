Am Ende ist der Vollzug des Datenschutzes gerade gegenüber globalen Internetkonzernen nur durch gut aufgestellte Behörden zu führen.

Letztlich ist aber auch noch ein Punkt maßgeblich: Mit einer personell so schwach aufgestellten Behörden können Sie nicht die Welt retten. Sie müssen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Für die ganze Angelegenheit kam ohnehin nur das alte Bundesdatenschutzgesetz mit geringfügigen Sanktionen in Betracht. Das Risiko, sich mit ungewissem Ausgang zu verkämpfen, war zu hoch. Denn gleichzeitig türmen sich bei uns andere Verfahren und eine nie dagewesene Welle von Beschwerden von Menschen auf, denen wir helfen wollen. Am Ende ist der Vollzug des Datenschutzes gerade gegenüber globalen Internetkonzernen nur durch gut aufgestellte Behörden zu führen. Das setzt aber voraus, dass die Bekenntnisse zu Datenschutz auch in der Politik ernst genommen werden.