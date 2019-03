Caspar: Aufgeschreckt nicht - hier nachzufragen ist unsere Aufgabe. Insgesamt ist es schon ein wenig alarmierend, weil wir ja mit Facebook ein Unternehmen haben, das in der Vergangenheit nicht immer die Regeln von Wettbewerb, von Fairness und Datenschutz eingehalten hat. Es gibt viele Unternehmen, die mit Daten ihr Geschäft machen. Es gibt aber ganz wenige Unternehmen, die in einer derartigen Weise so viele Verfahren in den letzten Wochen und Monaten auf sich gezogen haben wie Facebook. Es finden ja fast in jeder Woche Vorwürfe hier in den Medien statt, denen wir nachzugehen haben.