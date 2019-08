Der Smart Speaker von Google wird nicht nur von Computern abgehört.

Quelle: picture alliance / empics

Google lässt in Europa Aufnahmen aus seinen vernetzten Lautsprechern nicht mehr von Menschen auswerten. Der Stopp gilt in der gesamten EU mindestens noch bis Ende Oktober, wie der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar am Donnerstag mitteilte. Caspar hat ein Verwaltungsverfahren gegen den Internet-Konzern eingeleitet, um das Anhören der Mitschnitte durch Google-Mitarbeiter oder Dienstleister zu untersagen.