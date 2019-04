Die Facebook-App auf einem Smartphone. Symbolbild

Quelle: Silas Stein/dpa

Wieder eine Datenschutz-Panne bei Facebook: Das Online-Netzwerk lud in den vergangenen drei Jahren ohne Erlaubnis die Kontaktdaten von bis zu 1,5 Millionen neuen Nutzern hoch. Der Fehler sei nach einer Änderung am Anmelde-Verfahren im vergangenen Monat entdeckt worden, bestätigte der Konzern.



Die Daten sind demnach mit niemandem geteilt worden. Der Fehler sei behoben und betroffene Nutzer würden informiert. Facebook waren in den vergangenen Jahren schon mehrere Datenschutz-Pannen unterlaufen.