Im Mai erlaubt der Deutsche Ärztetag in Erfurt den Einsatz von Telemedizin. Gleichzeitig decken Wissenschaftler der Universität Bamberg eine Sicherheitslücke bei knapp 200 Online-Apotheken auf, über die Medikamentenverordnungen ausgelesen werden konnten. In der sich daran anschließenden sicherheitspolitischen Diskussion stellt sich heraus, dass zahleiche Gesundheits-Clouds nur unzureichend vor Datenklau gesichert sind.



Mitte des Monats werden Sicherheitslücken in den Entschlüsselungsroutinen von Mail-Programmen bekannt. Über die beiden Angriffsmethoden wird in ähnlicher Form schon seit einigen Jahren diskutiert. Die Verschlüsselung ist nur in ganz bestimmten Fällen angreifbar. Aber die Lücke wurde jahrelang nicht geschlossen. In der Berichterstattung über diese beiden Sicherheitslücken wird erheblich übertrieben. So ist zum Beispiel davon die Rede davon, ein zentraler Baustein sicherer Kommunikation sei zerstört. Deshalb schließt sich eine Debatte über angemessene journalistische Berichterstattung über Sicherheitslücken an.

Bildquelle: Marius Becker/dpa