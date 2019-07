In der EU prüfen Behörden rechtliche Fragen zu Sprachassistenten.

In Europa sind viele Datenschutzfragen bei Sprachassistenten wie Amazons "Alexa", Apples "Siri" oder "Google Assistant" ungeklärt. Darauf wies der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber in einer Antwort an den Bundestagsabgeordneten Uwe Kamann hin.



Laut Kelber hätten die zuständigen Behörden ihre rechtlichen Prüfungen noch nicht beendet. Es sei "problematisch", wenn aufgezeichnete Gespräche transkribiert und analysiert würden, "ohne dass es hierüber eine transparente Information gibt".