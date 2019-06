Die Facebook-App auf einem Smartphone. Symbolbild

Als erstes Bundesland will Sachsen-Anhalt seinen Facebook-Auftritt wegen Datenschutzbedenken löschen. Die Landesseite mit mehr als 12.000 Abonnenten werde zeitnah abgeschaltet, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit.



Der immer noch nicht rechtskonforme Umgang von Facebook mit dem Thema Datenschutz lasse ein Weiterbetreiben der Seite nicht zu, sagte der Chef der Staatskanzlei, Rainer Robra (CDU). Das Land sei weiterhin in anderen Sozialen Medien aktiv.