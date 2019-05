"Facebook vernachlässigt die Datensicherheit", lautet eines von drei Argumenten, mit denen der GI-Vorstand seinen Beschluss begründet. Zu oft seien persönliche Daten von Internet-Nutzern und Facebook-Mitgliedern in unbefugte Hände gelangt. So stellen die Computerwissenschaftler fest, dass das Facebook-Management unzumutbar fahrlässig in Sicherheitsfragen gehandelt hat.



"Facebook bedroht Demokratie und Marktwirtschaft", lautet der wohl heftigste Vorwurf, den die wissenschaftliche Fachgesellschaft Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg macht. Die Informatiker beziehen sich dabei auf die Vorgänge um Cambridge Analytica. Die Datenanalysefirma hatte für das Wahlkampfteam von Donald Trump die persönlichen Daten von Facebook-Nutzern im großen Stil für Wahlkampagnen und Manipulation missbraucht.