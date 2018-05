Bei strenger juristischer Auslegung müsste man in dem Moment, wo ein Unternehmen eine Visitenkarte annimmt, den Betroffenen genau informieren, was mit seinen Daten passieren wird. Susanne Dehmel, Datenschutz-Chefin bei Bitkom

Die neuen Regeln sollen den Schutz für Verbraucher erhöhen. So müssen Betroffene Kunden und Verbraucher explizit dem Speichern und verwenden ihrer Daten zustimmen. Das kann, wenn man sich das Werk aus Brüssel genau anschaut, zu ziemlich vertrackten Situationen führen. So kann im ungünstigsten Fall bereits die Annahme einer Visitenkarte zu einem datenschutzrechtlichen Problem mutieren. "Bei strenger juristischer Auslegung müsste man in dem Moment, wo ein Unternehmen eine Visitenkarte annimmt, den Betroffenen genau informieren, was mit seinen Daten passieren wird", sagt Susanne Dehmel, Geschäftsleiterin für den Bereich Datenschutz und Sicherheit bei Bitkom.



In der Tat gibt es hier noch einen Ausweg – denn für eine solche Kontaktaufnahme mit dem Überreichen einer Visitenkarte braucht man auch künftig kein Einverständnis. Allerdings schon, wenn man die Visitenkarte hinterher in eine Adressdatei einpflegt und später zur Kontaktaufnahme beispielsweise über einen E-Mail-Verteiler nutzt. Und auch hier gibt es einen Haken. Selbst wenn jemand mündlich sein Einverständnis gibt, kann es sein, dass er sich daran später nicht mehr erinnert. Nun liegt es künftig aber an den Unternehmen, das später auch zu beweisen. Die Umkehr der Beweislast ist eine der Neuerungen beim Datenschutz. Einfach gesprochen müssen Unternehmen in Zukunft jederzeit beweisen können, dass ihr Datenschutz auch funktioniert.