Die Waldbrände in Kalifornien halten die Feuerwehr in Atem. Quelle: Kenneth Song/SB News-Press via ZUMA Wire/dpa

Seit einer Woche wüten Buschfeuer in Südkalifornien, ein schnelles Ende ist nicht in Sicht. Das sogenannte Thomas-Feuer zwischen Los Angeles und Santa Barbara ist mittlerweile zum fünftgrößten Flächenbrand in der jüngeren Geschichte des Westküstenstaates angewachsen.



Es hat bereits eine Fläche von 932 Quadratkilometern niedergebrannt und fast 800 Gebäude zerstört. Trotz eines massiven Löscheinsatzes war dieser Brand laut Behörden am Montag erst zu 15 Prozent eingedämmt.