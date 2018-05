Normalerweise bleibt die Kälte in der Arktis und ist dort - bildlich gesprochen - eingesperrt. Dafür sorgen gleich zwei Polarwirbel. Einer unten in der Troposphäre, der andere in der Stratosphäre. Der Untere bildete sich jedoch in diesem Winter gar nicht aus - so konnte die Kälte nicht am Nordpol gehalten werden. Der andere Wirbel war bis vor kurzem noch intakt, doch brach er vor einer Woche ebenfalls zusammen. Dadurch änderte sich die Strömungsrichtung und der Weg war frei für die eisige Luftmasse. So sickerte sie aus der Polarregion nach Mitteleuropa und mitten nach Deutschland.