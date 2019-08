Alexander Lukaschenko (l.) und John Bolton.

Quelle: Sergei Gapon/POOL AFP/AP/dpa

Das autoritär regierte Weißrussland will nach einem jahrzehntelangen Dauerkonflikt seine Beziehungen zu den USA wieder verbessern. Minsk sei an einem Neustart der Zusammenarbeit interessiert, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko bei einem Treffen mit US-Sicherheitsberater John Bolton in der Ex-Sowjetrepublik.



Er wolle mit seinem Gast "offen" und "freundschaftlich" über die angeschlagenen Beziehungen sprechen, sagte Lukaschenko der weißrussischen Staatsagentur Belta zufolge.