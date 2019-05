Eine Spaziergängerin in Köln. Symbolbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Wechselhaft und eher kühl soll es in den kommenden Tagen in Deutschland werden. Am Alpenrand droht ab Wochenbeginn wieder Dauerregen, der bis Mittwoch anhalten könnte. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.



Zwar werde von Niederbayern bis an die Alpen ein ganzes Stück weniger Regen fallen als vor etwa einer Woche, sagte DWD-Meteorologe Markus Übel. Da die Böden aber noch gesättigt und die Pegel einiger Flüsse erhöht seien, "ist mit neuerlichen Überschwemmungen zu rechnen".